Hakkari’de aşırı yağış kazayı da beraberinde getirdi

Hakkari’de dünden bu yana etkili olan yağmur nedeniyle feci bir kaza yaşandı…
Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Sarıtaş köyü yakınlarında aşırı yağış nedeniyle meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazadan 3 kişi de yaralı kurtuldu.
Jandarma önlem aldı
Jandarma ekipleri, bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Toprak kaydı
Öte yandan İran'a ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda toprak kayması meydana geldi.
Köy yolları çöktü
Şemdinli- Derecik ve Şemdinli’nin bazı köy yollarında da çökme oldu.
Ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ekipler sevk edildi.