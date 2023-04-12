Hakkari’de aşırı yağış kazayı da beraberinde getirdi Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İHA

Hakkari’de dünden bu yana etkili olan yağmur nedeniyle feci bir kaza yaşandı…

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Sarıtaş köyü yakınlarında aşırı yağış nedeniyle meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Kazadan 3 kişi de yaralı kurtuldu.

Jandarma önlem aldı

Jandarma ekipleri, bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Toprak kaydı

Öte yandan İran'a ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda toprak kayması meydana geldi.

Köy yolları çöktü

Şemdinli- Derecik ve Şemdinli’nin bazı köy yollarında da çökme oldu.

Ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ekipler sevk edildi.