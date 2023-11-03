Hakkari'de bal kabakları içerisinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan aramada bal kabaklarına zulalanmış 14 kilo 100 gram metamfetamin bulundu.

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 7 adet bal kabağı içerisinde zulalanmış 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Yüksekova ilçesinden Van ve Şırnak istikametine yolcu taşıyan minibüsler üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sonucunda bir minibüste yapılan adli aramada çuval içerisinde bulunan 7 adet bal kabağı içerisine zulalanmış şekilde 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Metamfetamine el konulurken olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)