Hakkari'de çatısındaki karı temizleyen kadına polis ekipleri yetişti Yüksekova ilçesinde tek katlı toprak evinin damını kardan temizlemeye çalışan kadını gören polis memurları yardıma koştu. Eşini 7 yıl önce trafik kazasında kaybeden Kömür, polislere teşekkür etti.

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DHA

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı vatandaşların çilesi haline geldi.

Bu illerden biri de Hakkari oldu.

Kentte yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığı insan boyunu aştı. Evlerin çatısında adeta kütle gibi duran karlar, vatandaşları harekete geçirdi.

Yarım metre kar birikti

Yüksekova’da etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapatırken, tek katlı evlerin ise adeta kara gömülmesine neden oldu.

İlçede kar kalınlığı, yaklaşık 1 metreye ulaştı. Gülay Kömür ve 3 çocuğunun yaşadığı tek katlı toprak evin damında ise zaman zaman yapılan temizliğe rağmen yaklaşık yarım metre kar birikti.

Polis ekipleri yardıma koştu

Kömür, kar küreğini alarak dama çıkıp temizlik yapmaya başladı. Bu sırada mahalleden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nde görevli 3 polis memuru, Kömür'ün zorlandığını görünce hemen yardıma koştu.

Ekipteki 2 erkek polis, hemen dama çıkarak karı temizleyip, Kömür Ailesi'ni yaşadıkları bu sıkıntıdan kurtardı.

"Kar kürekleriyle damdaki karı temizlediler"

Eşini 7 yıl önce trafik kazasında kaybettiğini, 2'si kız, 3 çocuğunu aldığı destekle okuttuğunu belirten Gülay Kömür, "Kar temizliği yaparken evimin önünden geçen polisler, selam vererek yardıma ihtiyacımın olup olmadığın sordular. Ardından da hemen yardıma koştular. Ellerine aldıkları kar kürekleriyle damdaki karı temizlediler. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

"Kendisinin eşi yokmuş"

Polis memuru Ahmet Turan Şeker, "Yoldan geçerken, bir ablamızın damda kar temizlediğini gördük. Sorduk, ‘Yardıma ihtiyacın var mı?' diye. Kendisinin eşi yokmuş. Biz de küreklerimiz alıp ablamızın yardımına koştuk." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)