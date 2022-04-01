Hakkari'de çaya düşen asteğmeni arama çalışmaları sürüyor

Derecik ilçesinde dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düşen asteğmen 358 personel ve vatandaş desteğiyle aranıyor.

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü.

Asteğmen, suyun içinde gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

TOPLAM 358 PERSONEL ARADI

AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

ÇALIŞMA SONUÇ VERMEDİ

Dün geceden bu yana sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar kayıp asteğmene ulaşılamadı. Kurtarma çalışmalarını, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ve askeri yetkililer de yerinde takip etti.

"ARAMA FAALİYETLERİ PERSONEL VE VATANDAŞ DESTEĞİYLE DEVAM EDİYOR"

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında arama-tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliği’nde görevli bir asteğmenimiz dün akşam saat 20:00 da ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düşmüş ve şu ana kadar yapılan bütün aramalara rağmen bulunamamıştır. Arama-tarama faaliyetlerine AFAD, Jandarma ve emniyet birimlerimize ait 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personel ve vatandaşların da desteğiyle devam ediyor" şeklinde aktarıldı.

































