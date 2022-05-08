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- Hakkari'de çığ altında kalan İranlıların cesedine ulaşıldı
Hakkari'de çığ altında kalan İranlıların cesedine ulaşıldı
Şemdinli ilçesinde 5 ay önce çığ altında kalan 3 kişinin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderildi.
- 08.05.2022 - 09:35
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran’ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mîhendî, Eshed Seydanîferd ve Behlûl Seydanîferd’in üzerine çığ düştü.
İHA'nın haberine göre; 5 ay önce çığ altında kalan ve o dönem etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir türlü bulunamayan 3 kişinin cansız bedenlerine dün ulaşıldı.
Cesetleri İran'a gönderildi
Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramayla bulunan 3 kişinin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından İran’a gönderildi.