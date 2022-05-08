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    Hakkari'de çığ altında kalan İranlıların cesedine ulaşıldı

    Şemdinli ilçesinde 5 ay önce çığ altında kalan 3 kişinin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderildi.
    • 08.05.2022 - 09:35
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    Hakkari'de çığ altında kalan İranlıların cesedine ulaşıldı

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran’ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mîhendî, Eshed Seydanîferd ve Behlûl Seydanîferd’in üzerine çığ düştü.

    İHA'nın haberine göre; 5 ay önce çığ altında kalan ve o dönem etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir türlü bulunamayan 3 kişinin cansız bedenlerine dün ulaşıldı.

    Cesetleri İran'a gönderildi

    Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramayla bulunan 3 kişinin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından İran’a gönderildi.

    Hakkari de çığ altında kalan İranlıların cesedine ulaşıldı #1

    Hakkari de çığ altında kalan İranlıların cesedine ulaşıldı #2


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