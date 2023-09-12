Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının altında kalan ayı tedaviye alındı Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan dişi ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü ekiplerince tedavi amacıyla götürüldü.

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DHA

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'nin Çukurca ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kazan Vadisi'nde yaşanan arızaya müdahale etmeye giderken yolda yaralı ve bitkin bir halde olan ayıyı fark etti.

Dağdan düşen kaya parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtilen dişi ayı ile ilgili VEDAŞ ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Tedavi altına alındı

Bölgeye gelen ekipler yaralı ayıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için Hakkari'ye götürdü.

VEDAŞ ekipleri acılar içinde kıvranan ayının iniltilerinden dolayı çok duygulandıklarını dile getirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)