Hakkari'de dağdan kopan kayalar evin üzerine düştü Hakkari'de heyelan sonucu dağdan kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü ev boşaltıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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İHA

Hakkari merkez Keklikpınar Mahallesi'nde ikamet eden Yakın ailesinin yaşadığı evin üzerine akşam saatlerinde dağdan kopan kayalar düştü.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana gelen ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.

"Deprem sandım"

Ev sahibi Emin Yakın, "Evde oturuyorduk. Aniden evim sallandı, deprem sandım. Eşim ve çocukların arka odadaydı içeri kaçtılar. Arka odalarımın üzerimize doğru geldiğini gördüm. Can havliyle engelli oğlumu ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Sonradan anladım ki evimin arka tarafındaki tepeden kayalar kopup evimin üzerine gelmiş. Evimde hasar var. Bu kış günü evimi terk etmek zorunda kalıyorum" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)