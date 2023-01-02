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- Hakkari’de, dere yatağında 25 kilogram eroin bulundu
Hakkari’de, dere yatağında 25 kilogram eroin bulundu
- 02.01.2023 - 12:17
- Güncelleme : 02.01.2023 - 12:21
Hakkari’de, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
Çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesi kırsalında arazi çalışmaları yapıldı.
Aramalar neticesinde, dere yatağı içerine gizlenmiş vaziyette 1 çuvalda 25 paket halinde 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Valilik açıklaması
İHA’nın haberine göre; konuya ilişkin Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaları 2023 yılında da devam ediyor.
Bu çalışmalar çerçevesinde 1 Ocak 2023 günü saat 21.00 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen arazi araması sonucunda dere yatağı içerisine gizlenmiş şekilde 1 çuval içerisinde 25 paket halinde; yaklaşık olarak 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi."