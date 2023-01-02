Hakkari’de, dere yatağında 25 kilogram eroin bulundu

Yüksekova ilçesinde yapılan aramalarda, dere yatağına çuval içinde gizlenmiş 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari’de, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesi kırsalında arazi çalışmaları yapıldı.

Aramalar neticesinde, dere yatağı içerine gizlenmiş vaziyette 1 çuvalda 25 paket halinde 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Valilik açıklaması

İHA’nın haberine göre; konuya ilişkin Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaları 2023 yılında da devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 1 Ocak 2023 günü saat 21.00 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen arazi araması sonucunda dere yatağı içerisine gizlenmiş şekilde 1 çuval içerisinde 25 paket halinde; yaklaşık olarak 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi."