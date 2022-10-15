Hakkari'de dere yatağında gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

Terör örgütlerine karşı ekiplerin başlattığı operasyonda, dere yatağına gizlenmiş çok sayıda mühimmat tespit edildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü Bere Tepe yakınlarında geçtiğimiz gün terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, dere yatağında çok sayıda patlayıcı madde ve cephanelik ele geçirildi.

Kayalıklara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

Ekiplerin dere yatağında yaptığında arama tarama faaliyeti esnasında kayalık alanda saklanmış şekilde; 8 adet roketatar, 8 adet roketatar sevk fişeği, 8 adet el bombası ve 214 adet Bixi fişeği tespit edildi.

Valilik açıklaması

İHA'nın haberien göre Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda 14 Ekim 2022 günü yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şemdinli ilçe jandarma sorumluluk alanında bulunan Tütünlü köyü Berete Tepe ve Yanık Yer mevkiinde Şehit Jandarma Er Ali Çelik 2022/139 (Tütünlü-2) operasyonu düzenlendi. Berete Tepe ve Yanık Yer mevkileri arasındaki dere yatağında yapılan arama-tarama faaliyeti esnasında kayalık alanda gizlenmiş şekilde; 8 adet roketatar mühimmatı, 8 adet roketatar sevk fişeği, 8 adet el bombası ve 214 adet Bixi fişeği ele geçirildi." denildi.