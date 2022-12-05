Hakkari’de eşini ve doktor yeğenini öldürüp, intihar etti

Hakkari’de eşini ve doktor yeğenini öldürüp, intihar etti

Eşi ile doktor olan yeğenini öldüren adam, sonrasında silahı başına dayayıp ateşledi. 3 kişinin ölümüyle biten olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki odunluğun önüne gelen Seyfettin Ç. (41), tabancasına sarıldı, eşi Evin Ç. (35) ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye (32) henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.

Seyfettin Ç., aynı silahla kendini de vurdu.

Genç doktor hayatını kaybetti

Saat 15.00 sıralarında silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kendisi de eşi de kurtarılamadı

Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı.

DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.