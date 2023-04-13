Hakkari'de evlerine yıldırım düştü: Bomba atıldı sandık Yüksekova'da yaşayan bir ailenin evine yıldırım düştü. Hasar oluşan evin sahibi Davut İrinç, "Büyük bir gürültüyle kalktık. Birden lambalarımızı patladı. Evimiz duman içinde kaldı. Eve bir bomba atıldığını sandık" dedi.

DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan bir aile akşam saatlerinde büyük şok yaşadı.

Dün saat 22.00 sıralarında, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Dağdibi köyünde Davut İrinç'in (26) eşi, annesi ve 2 çocuğuyla uyudukları eve, sağanakla beraber yıldırım düştü.

Evin içine düşen yıldırım eşyalara zarar verdi

Uyanan aile tedirginlikle dışarı çıktı. Evin içine düşen yıldırım, odadaki eşyalara zarar verdi.

"Eve bir bomba atıldığını sandık"

Can kaybının yaşanmadığı olayı anlatan Davut İrinç, "Büyük bir gürültüyle kalktık. Birden lambalarımızı patladı. Evimiz duman içinde kaldı. Eve bir bomba atıldığını sandık. Kaldığımız odadan çıkınca, diğer odalar harabe halindeydi. Yıldırımla evdeki eşyalarımız zarar gördü. Elektrik panosu patladı. Patlama sesiyle birlikte elektrikli ev eşyalarımızın hepsi yandı. Yıldırımın isabet ettiği odada, o sırada kimse yoktu." dedi.

"Duvar delindi, beyaz eşyaların hepsi yandı"

İrinç'in annesi Gülbahar İrinç ise evin duman içinde kaldığını belirterek, "Evimize bomba düştü sandık. Evdeki bir odanın duvarı delindi, eşyalarımız sağa sola savrulmuştu. Beyaz eşyalarımızın hepsi yandı. Aynı zamanda hayvanlarımızın kaldığı ahıra da yıldırım isabet etti. Ahırın tavan kısmı çöktü." diye konuştu.