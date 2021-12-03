Hakkari'de fedakar gelin, 22 yıldır kayınvalidesine bakıyor

5 çocuk annesi Remziye Yardımcı( 43), 22 yıldır yatağa bağımlı yaşayan kayınvalidesi Gülşen Yardımcı'ya (82), adeta evladı gibi bakıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Remziye Yardımcı, fil hastalığı teşhisi konulan ve yıllardır yatağa mahkum olan kayınvalidesi Gülşen Yardımcı'nın eli kolu oldu.

Kayınvalidesine yemeklerini kendi eliyle veren, her türlü bakımını yapan Yardımcı'nın bu çabası yakınları ve komşuları tarafından takdirle karşılanıyor.

"VİCDANIM ÇOK RAHAT"

Eşi ile mutlu bir evlilik yaptığını söyleyen Yardımcı, "Eşimle çok mutlu bir evliliğimiz var. Biri kız 5 çocuğum var. Kayınvalidem 22 yıldır bizimle birlikte. Fil hastası ancak kesin bir tanı da konulmuş değil. Bütün ihtiyaçlarını ben gideriyorum. Bakmak gerçekten çok zor ama severek yapıyorum. Vicdanım çok rahat. Ona baktıkça, ihtiyaçlarına cevap verdikçe huzur buluyorum. Allah sabır vermiş bana.

"ELİMİ TUTARAK UYUYOR"

Geceleri başında bekleyerek, elini tutarak uyutabiliyorum. Benim dışımda kimseyi yanında istemiyor. Adeta çocuk gibi. Uyuduktan sonra elini bırakıyorum. Çoğu zaman da elini bırakmadan beraber uyuduğumuz oluyor. Sevgiye çok muhtaç. Evdeki işlerimi bitirdikten sonra yanında hiç ayrılmıyorum. Ne bir taziyeye ne bir düğüne ne de bir komşuya gidiyorum" dedi.

























