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    Hakkari'de genç kız, 5'inci kattan düştü

    Yüksekova'da 5'inci kattan düşen S.B. isimli 16 yaşındaki kız, ağır yaralandı.
    • 06.11.2022 - 17:57
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    Hakkari'de genç kız, 5'inci kattan düştü

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde sabah saatlerinde talihsiz bir olay yaşand.

    16 yaşındaki S.B. isimli kız çocuğu, dengesini kaybetmesi sonucu 5'inci kattan düştü.

    Ağır yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Genç kız Van'a sevk edildi

    Burada yapılan müdahalenin ardından kız, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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