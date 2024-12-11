Hakkari'de gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın bulundu
DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri otomobille yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler altın sevkiyatını yapacağı öğrenilen 2 kişinin kimlik bilgisine ulaştı.

Takibe alınan otomobil, jandarma ekiplerinin yol üzerinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Araçtaki 2 kişinin yapılan üst aramasında ayakkabılarında piyasa değeri yaklaşık 54 milyon lira olan 18 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Göktürk Sönmez
Editor