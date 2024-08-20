Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonet devrildi Görevden dönen güvenlik korucularının bulunduğu kamyonet, Ağaçdibi köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 6 güvenlik korucusu yaralandı.

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DHA

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

Görevden dönen güvenlik korucularının bulunduğu kamyonetin sürücüsü Süleyman Adıyaman, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Aniden sürüklenmeye başlayan araç, köy girişindeki şarampole devrildi.

Kazada, kendisi de güvenlik korucusu olan Adıyaman ile yanındaki 5 arkadaşı yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112, AFAD, İtfaiye, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan koruculardan 2'sini durumun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)