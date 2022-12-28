HDP’liler, evlat nöbetindeki ailelerin seslerini bastırmak için HDP İl Başkanlığı binasından yüksek sesle ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını çaldı.

Hakkari’de, çocukları PKK tarafından kandırılarak kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor…

Ellerinde bayraklar ile bir araya gelen aileleri, çocuklarının fotoğrafları ile slogan atarak Cumhuriyet Caddesi’nden HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.

Sık sık ailelerin sesini bastırmak için müzik açan HDP’liler, bu sefer de annelerin sesini ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısı ile bastırmaya çalıştı.

HDP binasından çalınan şarkı, ailelerin sesini bastırmaya yetmedi.

Eylemlerine devam eden aileler, "Anneler kazanacak, hepimiz anneyiz, PKK'ya yeteriz, HDP kaybedecek.” sloganları attı.

İHA’nın haberine göre; annelerin eylemine destek veren Naime Kutlar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Hakkari’de HDP’liler, ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını çaldı ViDEO

“Gelin, korkmayın, birleşelim”

Kutlar, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar bu teröristlere silah ve destekte bulunanların payı da vardır. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim.





“Yavrularımızı kurtaracağız”

İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Bütün terör örgütlerine sesleniyoruz, elinizden geleni ardınıza koymayın. Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyoruz, koynunuzda yılan besliyorsunuz, beslediğiniz yılan sizi de sokmaya başladı.

“PKK kaybedecek, anneler kazanacak”

Ailelerinizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele, terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı oluyor. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır.”