Hakkari'de iki gün arayla iki farklı mevsim şaşırttı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gün arayla yaşanan iki farklı mevsim şaşırttı. Yaşanan güneşli havanın ardından soğuk hava ile birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları yarım metreyi buldu.

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gün önce hava sıcaklığı ile bahar havasını yaşarken, bugün yağan kar ilçeyi etkisinin altına alarak kış mevsimini yaşattı.

Dün vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, bugün yağan karla beraber soğuk hava etkisini artırdı.

Soğuk hava ile birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları yarım metreyi buldu.

"Yüksekova'da her gün farklı mevsim yaşanıyor"

"Yüksekova’da her gün farklı mevsim yaşanıyor" diyen Vedat Çoğaç isimli vatandaş, "Aslında coğrafi olarak güzel bir yer. Güzel bir memlekette yaşıyoruz. Her gün farklı bir mevsimi yaşıyoruz. Güneşli hava, kar, soğuk ve buz hepsi bir arada. Biz dün baharı yaşarken, bugün de kışı yaşıyoruz’’ dedi.

Ali Yiğit isimli vatandaş ise, ’’Bilindiği gibi 21 Mart baharın gelişi oluyor. Biz her gün farklı mevsim yaşıyoruz. Dün sıcak hava etkisini gösterirken, bugün de soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterdi. Bugün vatandaşlar tekrar soba ve kaloriferlerini yakmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Dün bahar havasını yaşarken, bugün de dondurucu soğuklar"

Ferhat Dere ise, "Biz dün bahar havasını yaşarken, bugün de dondurucu soğuklar, yani kışı yaşıyoruz. Şimdi soğuk havaların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluşmuş durumda. Aslında çok şaşırtıcı. Bakalım bundan sonra neler olacak?’’ şeklinde konuştu.