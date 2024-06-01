Hakkari'de iki kardeşin yürek burkan hikayesi Derecik ilçesine yaşayan Tekin kardeşler, ‘berdel’ ve maddi imkansızlıklar yüzünden hiç evlenemedi.

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İHA

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı bağlı Üçyan köyünde ikamet eden 89 yaşındaki Seyit ve 64 yaşındaki Tamer Tekin kardeşler hiç evlenmedi.

Kardeşler, yaşadıkları dönemde törenin olduğu bölgede, berdel adeti yüzünden evlenemedi.

"Evlenmek için maddi imkanımız olmadı"

Tamer Tekin, "Biz 7 kardeştik, 4 kardeşimiz salgın hastalıklar yüzünden vefat etti. Bir kardeşimiz evlendi, büyük abim evlenemedi. Eskiden aşiretin içinde berdel adeti vardı, bacımız olmadığı için evlenemedik. Allah anneme kız çocuğu nasip etmedi. Evlenmek için maddi imkanımız olmadı. Ben artık yaşlandım, tek gözlü bir evde yaşıyorum.

"Çok zor bir hayat yaşıyoruz"

Abimin iki gözü görmüyor, onun için kardeşimin evinde kalıyor. Bizim imkanımız yok garibanız, anamız babamız yok çok zor bir hayat yaşıyoruz. Kimseye yük olmak istemiyoruz. Devletimizden talebimiz, bize bir bakıcı versinler. Benim abim 100 yaşında iki gözü görmüyor, benim de sol gözüm söndü artık göremiyorum. İlerde iki gözümü kaybetmekten korkuyorum" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)