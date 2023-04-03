Hakkari'de ikna edilen PKK'lı teslim oldu PKK/KCK terör örgütü mensubu, kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmelerin ardından Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçti, teslim oldu. PKK’lı terörist ile ilgili gerekli adli işlemlere başlandı.

İHA

Türkiye’nin terörle amansız mücadelesi sürüyor…

Mehmetçik, inlerine girdiği PKK’ları etkisiz hale getiriyor, yaşam alanları da yerle bir ediyor.

Artık kaçacak delikleri kalmayan teröristler de çareyi teslim olmakta buluyor.

Bir PKK'lı daha teslim oldu

Yine ikna olan bir PKK’lı, kendini Türkiye Cumhuriyeti’nin ellerine bıraktı.

Hakkari Valiliği’nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

Adli işlemlere başlandı