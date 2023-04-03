Hakkari'de ikna edilen PKK'lı teslim oldu

Türkiye’nin terörle amansız mücadelesi sürüyor…
Mehmetçik, inlerine girdiği PKK’ları etkisiz hale getiriyor, yaşam alanları da yerle bir ediyor.
Artık kaçacak delikleri kalmayan teröristler de çareyi teslim olmakta buluyor.
Bir PKK'lı daha teslim oldu
Yine ikna olan bir PKK’lı, kendini Türkiye Cumhuriyeti’nin ellerine bıraktı.
Hakkari Valiliği’nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
Adli işlemlere başlandı
PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 erkek şahsın kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 1 Nisan 2023 tarihinde Şırnak’ın Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye teslim olması sağlanmış olup, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.