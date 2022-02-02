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- Hakkari'de ilk iş gününde kepçenin altında kaldı
Hakkari'de ilk iş gününde kepçenin altında kaldı
Mardin'den gelip, acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giden Ceylan Öner, ilk iş gününde kar temizliği yapan kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.
- DHA
- 02.02.2022 - 13:27
- Güncelleme : 02.02.2022 - 13:41
Hakkari'nin Berçelan Mahallesi’nde yaşanan olayda, kısa süre önce Mardin'den gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine gitmek için yola çıktı.
KEPÇENİN ALTINDA KALDI
Öner, yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI
Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.
Ceylan Öner'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.