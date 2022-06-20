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Hakkari'de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı

Hakkari'de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı

Para çeken bir kadına sokak köpeğinin saldırdığını gören Nesim Akça, kadına yardım etmek isterken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı.