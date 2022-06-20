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- Hakkari'de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı
Hakkari'de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı
- 20.06.2022 - 17:24
- Güncelleme : 20.06.2022 - 17:52
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde, bir banka şubesinden para çekmek isteyen kadına köpek saldırdı.
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadını gören fırın işletmecisi Nesim Akça, duruma müdahale etmek istedi.
Köpek ayağını ısırdı
Köpeğin saldırısını engellemek isteyen Akça, ayağından ısırıldı.
Düşüp kolunu kırdı
Ayağından ısırılan ve dengesini kaybeden Akça, düşerken de kolunu bilekten kırdı.
Sağlık ekipleri çağırıldı
Yaşanan durum sonrasında olay yerine çevredekiler tarafından sağlık ekipleri çağırıldı.
Kolu alçıya alındı
Gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akça’ya gerekli müdahale yapılırken kolu alçıya alındı.
Nesim Akça olayı anlattı
İHA'nın haberine göre; kadına zarar gelmesin diye müdahale etmek istediğini ifade eden Nesim Akça, "Köpeğin saldırdığı kadını kurtarmak için tekme attığım esnada köpek ayağımdan ısırdı.
Bu sırada dengemi kaybederek düştüm. Düşme esnasında ise kolumu bilekten kırdım. Hastanede gerekli pansuman ve aşılar yapılırken, kolum ise alçıya alındı." dedi.