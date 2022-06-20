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    Hakkari'de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı

    Para çeken bir kadına sokak köpeğinin saldırdığını gören Nesim Akça, kadına yardım etmek isterken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı.
    • 20.06.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:52
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    Hakkari'de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde, bir banka şubesinden para çekmek isteyen kadına köpek saldırdı.

    Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadını gören fırın işletmecisi Nesim Akça, duruma müdahale etmek istedi.

    Köpek ayağını ısırdı

    Köpeğin saldırısını engellemek isteyen Akça, ayağından ısırıldı.

    Hakkari de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı #1

    Düşüp kolunu kırdı

    Ayağından ısırılan ve dengesini kaybeden Akça, düşerken de kolunu bilekten kırdı.

    Hakkari de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı #2

    Sağlık ekipleri çağırıldı

    Yaşanan durum sonrasında olay yerine çevredekiler tarafından sağlık ekipleri çağırıldı.

    Kolu alçıya alındı

    Gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akça’ya gerekli müdahale yapılırken kolu alçıya alındı.

    Hakkari de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı #3

    Nesim Akça olayı anlattı

    İHA'nın haberine göre; kadına zarar gelmesin diye müdahale etmek istediğini ifade eden Nesim Akça, "Köpeğin saldırdığı kadını kurtarmak için tekme attığım esnada köpek ayağımdan ısırdı.

    Bu sırada dengemi kaybederek düştüm. Düşme esnasında ise kolumu bilekten kırdım. Hastanede gerekli pansuman ve aşılar yapılırken, kolum ise alçıya alındı." dedi.

    Hakkari de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı #4

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    Hakkari de kadını kurtarmak isteyen adam köpek tarafından ısırıldı #9


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