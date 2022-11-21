Hakkari'de kalp krizi geçiren adam için ambulans helikopter havalandı

Hakkari'de kalp krizi geçiren adam için ambulans helikopter havalandı

Irak sınırındaki köyde yaşayan yaşlı adam, kalp krizi geçirmesi sonucu ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Irak sınırındaki Umurlu köyünde yaşayan 60 yaşındaki Nebi Güler, rahatsızlandı.

Hastalığı giderek ilerleyen Güler, yakınları tarafından Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulans helikopter havalandı

Burada yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği tespit edilen Güler için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter devreye girdi.

Hasta adam, ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Güler’in tedavisinin devam ettiği belirtildi.