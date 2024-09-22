DHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çevre Caddesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Ferizat Uysal’a çarptı.

Uysal sonrası ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahale sonrası Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uysal, buradan da Van'a sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan sürücü, polis tarafından yakalanıp. Gözaltına alındı.

KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kazanın ardından uzaklaştığı, çevredekilerin kadının yardımına koştuğu görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editör