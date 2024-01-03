Hakkari'de kar mesaisi... 5 metre karla mücadele Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde 24 saat çalışma yürütüp, yolları açıyor.

DHA

Türkiye'nin doğusu kara teslim oldu.

Bölgedeki illerde kar yağışı her geçen gün etkisini artırıyor.

Hakkari de o illerden biri.

Kentte 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı 5 metreyi buldu

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)