Hakkari'de kar mesaisi... 5 metre karla mücadele

DHA
Türkiye'nin doğusu kara teslim oldu.
Bölgedeki illerde kar yağışı her geçen gün etkisini artırıyor.
Hakkari de o illerden biri.
Kentte 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı 5 metreyi buldu
İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış