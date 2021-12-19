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- Hakkari’de kar yağışı: Sürücüler rampaları çıkamadı
Hakkari’de kar yağışı: Sürücüler rampaları çıkamadı
Kar yağışının ardından buzlanan yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bazı araçların rampaları çıkamadığı gözlendi.
- DHA
- 19.12.2021 - 10:51
- Güncelleme : 19.12.2021 - 11:09
Hakkari’de kar yağışı hayatı zorlaştırdı…
Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi.
RAMPALARI ÇIKAMADILAR
Yüksekova ilçesinin Esenyurt Mahallesi'ndeki ara sokaklardaki buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler, direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti.
Rampaları çıkamayan bazı araçlar, patinaj çekerek kaydı.
Hakkari’de kar yağışı: Sürücüler rampaları çıkamadı VİDEO