Hakkari'de karda mahsur kalan sürü kurtarıldı

Berçelan Yaylası’nda kar yağışı sebebiyle mahsur kalan küçükbaş hayvan sürüsü, karla mücadele ekipleri harekete geçti, 5 saatlik yol çalışmasının ardından hayvanlar kurtarıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en doğusunda yer alan Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yayla'sına yağan kar hayatı felç etti.

Kentin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı ile beraber kar kalınlığı çoğu yerde 1,5 metreyi buldu.

Yağan karda küçükbaş hayvan sürüsü mahsur kaldı

Yaz aylarında Berçelan Yaylası’na otlatılmak için götürülen küçükbaş hayvan sürüsü, kar yağışı ile birlikte Konak köyü yakınlarında mahsur kaldı.





Ekipler harekete geçti

Mahsur kalan küçükbaş hayvanlarının durumu, il özel idaresi karla mücadele ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler harkete geçti.

Bölgeye 5 saatte ulaşmayı başaran ekipler, yolun açılması için seferber oldu.

Çoban ve sürüsü kurtarıldı

Yolun açılması ile birlikte mahsur kalan küçükbaş hayvan sürüsünü kurtararak merkeze getirildi.

İHA'nın haberine göre, sürünün başında bulunan Haydar Yiğit isimli çoban, yol açarak kendilerini kurtaran Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



