Hakkari'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup, narkotik köpeği 'Ayzek' ile arama yaptığı kamyonette, elma kasalarının altına gizlenen 80 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova'daki Numune Polis Kontrol Noktası’nda kamyonet sürücüsü, şüphe üzerine durduruldu.

AYZEK, 80 KİLO EROİNİ ANINDA BULDU

Araçta narkotik köpeği 'Ayzek' ile arama yapan polis ekipleri, elma kasalarının altına gizlenen 80 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Hakkari'de kasaların altına gizlenen 80 kilo eroini 'Ayzek' buldu VİDEO