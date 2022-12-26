Hakkari'de kayıp koyunlarını ararken, uçurumdan düşerek öldü

Kayıp 4 küçükbaş hayvanını aramaya giden 8 çocuk babası, 500 metrelik uçurumdan düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari’nin Çanaklı Köyü’nde oturan 45 yaşındaki Şakir Adıyaman, kayıp 4 koyununu aramak için kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyüne gitti.

Köyün yakınındaki dağlık alanda koyunlarını arayan Adıyaman, bir anda dengesini kaybedip, 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 saatte ulaşılabildi

Bölgeye giden ekipler, köylülerin de yardımıyla 4 saatlik çalışma sonucu Şakir Adıyaman'a ulaştı.

Ağır yaralı olarak bulunan Adıyaman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Tedavi altına alınan 8 çocuk babası Adıyaman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastane önünde bekleyen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.