Hakkari'de kaza sonucu biri polis iki kişi hayatını kaybetti

Hakkari'de kaza sonucu biri polis iki kişi hayatını kaybetti

Kaza yapan akrabalarını ziyarete gelen polis memuruna ait araç ile minibüsün çarpışması sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Şırnak'ta görev yapan yapan polis memuru öğle saatlerinde bariyerlere çarparak trafik kazası yapan yakınlarını ziyaret etmek için Hakkariye geldi.

Geri dönüş yolunda otogar mevkiisinde 30 AE 320 plakalı minibüs ile Kent merkezinden Depin istikametine gitmekte olan polis memuruna ait 73 ALL 111 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 kişi araçta sıkıştı

Kaza sonucu araçta sıkışan 7 kişi ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Biri polis, 2 kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan Sivas nüfusuna kayıtlı polis memuru Abdulkadir Kılıç ile minibüste şoförü Kemal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, hastaneye gelerek bilgi aldı. Olayı öğrenen yakınları ise hastane önüne akın etti.



