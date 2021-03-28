Hakkari'de kış uykusundan uyanan ayılar, 150 arı kovanını parçaladı

Zararının çok büyük olduğunu söyleyen arı kovanlarının sahibi, “Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde, kış uykusunda uyanan ayılar, Derviş Demirkan'a ait arı kovanlarına dadandı.

Ayılar, 1'i engelli 7 çocuk babası Demirkan'a ait 150 arı kovanını parçalayarak zarar verdi.

“MAĞDURİYETİM GİDERİLSİN”

Demirkan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Kovanlarının zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Derviş Demirkan, "Kış aylarında bal kovanlarımızı rakımı düşük Zap Vadisi'ne götürüyoruz. Yaz aylarında yine kovanlarımızı alıp, kendi köyümüze getiriyoruz. Dün gece yarısı kış uykusundan uyanan ayılar 150 kovanıma zarar verdi. Geri kalan kovanlarım parçalanmış durumda. Zararım çok büyük. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.