Hakkari'de korkutan heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Hakkari'de korkutan olay...
Hava sıcaklıklarının düşmesi, yoğun kar ve yağmur yağışını beraberinde getirirken olumsuz etkilerini de göstermeye devam ediyor.
Yağışlar olumsuz etkilerini gösteriyor
Özellik Doğu Anadolu Bölgesi'nde birkaç gündür şiddetli olarak devam eden kar ve yağmur yağışının etkisi altında.
Bununla beraber çığ düşmesi, yollarda buzlanma gibi birçok sorun ile karşı karşıya kalınıyor.
Heyelan meydana geldi
Bu felaketlerden biri de Hakkari-Çukurova karayolunda sabah saatlerinde gerçekleşen heyelan oldu.
Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları ile yol ulaşıma kapandı.
Ekipler harekete geçerek yolu açtı
Bölgede bulunan sürücülerin ihbarıyla olay yerine Karayolları 114’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler olayla ilgili harekete geçti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yoldaki kaya ve toprak yığınları kaldırılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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