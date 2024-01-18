Hakkari'de korkutan heyelan: Yol ulaşıma kapandı Kış mevsimi etkilerini göstermeye devam ederken bölgede yoğun yağmur yağışı sebebiyle heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yol ekipler tarafından kaya ve toprak yığınları kaldırılarak trafiğe açıldı.

DHA

Hakkari'de korkutan olay...

Hava sıcaklıklarının düşmesi, yoğun kar ve yağmur yağışını beraberinde getirirken olumsuz etkilerini de göstermeye devam ediyor.

Yağışlar olumsuz etkilerini gösteriyor

Özellik Doğu Anadolu Bölgesi'nde birkaç gündür şiddetli olarak devam eden kar ve yağmur yağışının etkisi altında.

Bununla beraber çığ düşmesi, yollarda buzlanma gibi birçok sorun ile karşı karşıya kalınıyor.

Heyelan meydana geldi

Bu felaketlerden biri de Hakkari-Çukurova karayolunda sabah saatlerinde gerçekleşen heyelan oldu.

Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları ile yol ulaşıma kapandı.

Ekipler harekete geçerek yolu açtı

Bölgede bulunan sürücülerin ihbarıyla olay yerine Karayolları 114’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili harekete geçti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yoldaki kaya ve toprak yığınları kaldırılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)