Hakkari'de Mehmetçiğin kurtardığı aile taburcu ediliyor

Şarampole yuvarlanan traktörün içerisindeki aile Mehmetçik tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Tarık Sönmez yönetimindeki traktorün şarampole yuvarlanması sonucunda 5 kişilik Sönmez ailesi yaralandı.

Kaza sonucunda yaralı aileyi olay bölgesine 2'nci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı personeli kurtardı.

MEHMETÇİK YARDIMA KOŞTU

Mehmetçik tarafından Kale Tepe Üs bölgesindeki helikopter pistine taşınan yaralılar, doktor muayenesinin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedavileri süren ve sağlık durumları iyi olan yaralılardan 3 çocuk taburcu edildi, anne ve babanın tedavileri ise sürüyor.





"ASKERLERİMİZ YETİŞTİ"

Sürücü Tarık Sönmez, yaşadıklarını anlatarak, "Kaza yaptığım alan şarampoldü. Askerlerimiz yetişti, çocuklarımı olay yerinde askeri helikopterle hastaneye ulaştırdılar. Şu an çocuklarımın sağlık durumu iyi. Bugün sabah saatlerinde taburcu oldular. Ben ve eşimin durumu da iyi. Bizler de yarın taburcu olacağız inşallah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.





"HAYATİ TEHLİKERELİ BULUNMUYOR"

Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Güneş, "3 çocuğumuzun sağlık durumları iyiydi. İlk müdahaleleri yapılarak taburcu edildi. Yaralılarımızdan birisinin burun ve göğüs kafesinde kırık vardı. Hastamızı bir gün yoğun bakım ünitesinde takip ettik. Bugün servise çıkardık. Bir yaralımızın da kafasında yaralanma vardı. Bir gün boyunca acil serviste müşahede altında tuttuk. Onu da bu sabah taburcu ettik. 5 hastamızın da şu an hayati tehlikesi bulunmuyor” diye konuştu.





