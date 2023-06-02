Hakkari'de metrelerce karla mücadele: Yolu açmak için uğraşıldı Yüksekova ilçesinde askeri üs bölgelerine giden yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüldü. Kar ve tipinin etkisiyle birlikte yer yer 7 metreyi aşan kar kütleleri, ekiplerin zorlu çalışması sonucu 35 günlük çalışmayla temizlenip açıldı.

DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde daha önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yolu açmak için zorlu bir mücadeleye girişildi

Ekipler, Yüksekova ilçesine bağlı 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbir ve Düzpete askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü.

Kar kalınlığı 7 metreyi aştı

Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı Binbir Tepe askeri üs bölge yolu, 35 gün süren zorlu mücadele ile yeniden ulaşıma açılırken, Düztepe askeri üs bölge yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.