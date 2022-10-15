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    Hakkari'de minibüsle istinat duvarına çarpan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

    Yüksekova ilçesinde, 15 yaşındaki H.M.D.'nin kullandığı minibüs, karayolu kenarındaki istinat duvarına çarparken, kazada ağır yaralanan H.M.D. hayatını kaybetti.
    • 15.10.2022 - 07:04
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    Hakkari'de minibüsle istinat duvarına çarpan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

    Saat 21.30 sıralarında Yüksekova-Van Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Kerem Ağa Köprüsü yakınlarında, İmam Hatip Anadolu Lesesi 1'inci sınıf öğrencisi H.M.D.,  babası Necip D.'ye ait 30 AAD 641 plakalı minibüsle, Yüksekova'ya bağlı Aksu Köyü'nden Van'a gitmek üzere yola çıktı.

    Minibüs, istinat duvarına çarptı

    DHA'nın haberine göre; ehliyetsiz sürücü H.M.D.'nin Kerem Ağa köprüsü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs istinat duvarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hakkari de minibüsle istinat duvarına çarpan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti #1

    Ağır yaralı çocuk hayatını kaybetti

    İtfaiye görevlilerin sıkıştığı minibüsten çıkardığı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü. H.M.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile soruşturma başlattı.

     

    Hakkari de minibüsle istinat duvarına çarpan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti #2

    Hakkari de minibüsle istinat duvarına çarpan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti #3

    Hakkari de minibüsle istinat duvarına çarpan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti #4

    Hakkari de minibüsle istinat duvarına çarpan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti #5


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