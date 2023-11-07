Hakkari'de minibüsle motosiklet çarpıştı: Özel harekat polisi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de Yüksekova Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü yönetimindeki motosiklet, minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Akyüzlü, yola savrularak ağır yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyüzlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Tören düzenlenecek
Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı Akyüzlü'nün cenazesi Yüksekova'da düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü de Akyüzlü'nün kazada yaşamını yitirmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda, "İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü, 06.11.2023 Pazartesi günü geçirdiği trafik kazası neticesinde vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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