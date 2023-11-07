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Hakkari'de minibüsle motosiklet çarpıştı: Özel harekat polisi hayatını kaybetti

Hakkari'de minibüsle motosiklet çarpıştı: Özel harekat polisi hayatını kaybetti Hakkari'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü olan özel harekat polisi Yavuz Akyüzlü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.