Hakkari'de MLKP'li teröriste 33 yıl 9 ay hapis cezası

DHA
Tüm terör örgütleriyle mücadele, örgüt ayırt edilmeksizin kararlılıkla devam ediyor.
Hakkari'de 2 kişinin PKK'lı teröristlerce kaçırılmasını sağlamakla suçlanan İçişleri Bakanlığı'nın mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle terörden arananlar listesinde yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse, 2019 yılında polisin düzenlediği operasyonla Mersin'de yakalandı.
Duruşması görüldü
Cezaevine konulan Ümit Emrah Köse'nin Hakkari 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.
33 yıl 9 ay hapis cezası
Terörist Ümit Emrah Köse, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.