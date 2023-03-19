Hakkari'de nevruz kutlamalarına katılan grup polise saldırdı Şehir stadında bir araya gelen kalabalık, nevruz kutlamalarında polisi hedef aldı. PKK sloganları atan grubun saldırılarına TOMA ile müdahale edildi.

Yurdun birçok bölgesinde nevruz kutlamaları yapılıyor.

Her yıl büyük bir kalabalığın bir araya geldiği kutlamalarda arbedeler de yaşanıyor.

Amacından çıkan etkinliklerde, bölgede güvenliği sağlayan polis ekipleri hedef alınıyor.

Gerginlik çıktı

Bu yıl da benzer bir görüntü Hakkari'den geldi.

Yüksekova ilçesinde düzenlenen nevruz kutlamalarının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polise saldırdılar

Yeni Mahalle'de bulunan şehir stadında düzenlenen nevruz kutlamalarında kurulan sahne üzerine çıkan ve kalabalık arasında bulunan maskeli terör örgütü yandaşları, PKK paçavrası açarak slogan attı.

Ardından dağılmak üzere olan grup, polise taş fırlattı.

TOMA ile müdahale edildi

Bunun üzerine ekipler de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Yaşanan gerginlik kısa sürede son buldu. Ekiplerin engellemesiyle kalabalık dağıldı.