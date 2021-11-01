Hakkari'de onlarca kilo eroin ele geçirildi

Polis ekiplerinin ilçe kırsalında düzenlediği operasyonda 66 kilo 400 gram eroin yakalandı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı.

Ekipler, ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

66 KİLO 400 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda arazide yapılan arama-tarama faaliyetinde 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddelerinin bulunduğu paketleri araçtan atarak kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.