Pancar toplamak için engebeli bölgelere çıkan Fatma Duman, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ayağını kırdı. Yaşlı kadın, ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Hakkari'nin Kavaklı köyünde Fatma Duman isimli yaşlı kadın, pancar toplamak için Çeltik mezrasına doğru yola çıktı.

Engebeli arazide ilerleyen yaşlı kadın, bir anda dengesini kaybedip düşerek ayağını kırdı.

Yardımına AFAD ve UMKE yetişti

Kimseye ulaşamayan yaşlı kadının imdadına AFAD ve UMKE ekipleri yetişti. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Zor şartlar altında bölgeye ulaşan ekipler, yerde yatan kadına ilk müdahaleyi buradan yaptı. Yaralı kadın daha sonra sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Hakkari'de pancar toplarken ayağını kırdı VİDEO







Durumunun iyi olduğu öğrenildi

İHA'nın haberine göre, kurtarılan kadının hastanede müşahede altına alındığı belirtildi.