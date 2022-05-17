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    Hakkari'de pancar toplarken ayağını kırdı

    Pancar toplamak için engebeli bölgelere çıkan Fatma Duman, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ayağını kırdı. Yaşlı kadın, ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
    • 17.05.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:55
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    Hakkari'de pancar toplarken ayağını kırdı

    Hakkari'nin Kavaklı köyünde Fatma Duman isimli yaşlı kadın, pancar toplamak için Çeltik mezrasına doğru yola çıktı.

    Engebeli arazide ilerleyen yaşlı kadın, bir anda dengesini kaybedip düşerek ayağını kırdı.

    Yardımına AFAD ve UMKE yetişti

    Kimseye ulaşamayan yaşlı kadının imdadına AFAD ve UMKE ekipleri yetişti. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

    Zor şartlar altında bölgeye ulaşan ekipler, yerde yatan kadına ilk müdahaleyi buradan yaptı. Yaralı kadın daha sonra sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

    Hakkari'de pancar toplarken ayağını kırdı VİDEO


    Durumunun iyi olduğu öğrenildi

    İHA'nın haberine göre, kurtarılan kadının hastanede müşahede altına alındığı belirtildi.

    Hakkari de pancar toplarken ayağını kırdı #1


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