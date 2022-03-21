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    Hakkari'de polis memurunun aracından 52 patlayıcı çıktı

    Yüksekova'da, İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 14:59
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    Hakkari'de polis memurunun aracından 52 patlayıcı çıktı

    Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesi çıkışında bir araç durduruldu.

    Sürücüsünün İstanbul'da aktif olarak görev yapan bir polis memuru olduğu tespit edilen araçta arama yapıldı.

    52 KİLO 500 GRAM PATLAYICI BULUNDU

    Aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

    Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

    Hakkari de polis memurunun aracından 52 patlayıcı çıktı #1


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