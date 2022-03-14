Petrol
109.41
-2.89%
Euro
16.19
0.32%
Dolar
14.75
-0.12%
Altın
932.21
-0.97%
Borsa
2086
1.58%
Bitcoin
579.761
0.02%
BTXN Coin
38.95
-0.46%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Hakkari'de şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

    Derecik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışta bazı evlerin çatısı uçarken, bir evin ise duvarı yıkıldı. Ev sahiplerinden İsmail Karakoç, yetkilerden yardım beklediklerini söyledi.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

    Hakkari merkez ve ilçelerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

    Derecik ilçesine bağlı Ulaşan köyünde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, Sıdık Karakoç’a ait evin çatısını uçururken, bir evin ise duvarının yıkılmasına neden oldu.

    "BÜTÜN YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

    Ev sahibi Karakoç’un kardeşi İsmail Karakoç, yetkilerden yardım eli beklediklerini söyleyerek, "Dün akşam saatlerinde fırtınaya yakalandık. Bir evin çatısı uçtu. Abim burada oturuyor. Kendisi KOAH hastası, maddi sıkıntıları var. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Komşunun evinin duvarı yıkıldı. Bütün yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.

    Hakkari de şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu #1

    Hakkari de şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu #2

    Hakkari de şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu #3


    İlginizi Çekebilir

    ORC'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi
    Gündem

    ORC'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi

    Kiev’de sığınan Rus kadın, pasaportunu yırttı
    Gündem

    Kiev’de sığınan Rus kadın, pasaportunu yırttı

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?
    Btcrobo

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?

    Görüş Bildir