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Hakkari'de şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

Hakkari'de şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

Derecik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışta bazı evlerin çatısı uçarken, bir evin ise duvarı yıkıldı. Ev sahiplerinden İsmail Karakoç, yetkilerden yardım beklediklerini söyledi.