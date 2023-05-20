Hakkari'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde çakan şimşekler, sokakları aydınlattı.

İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, tüyler ürperten bir olay yaşandı.

Yüksekova’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şimşekler korkuttu

Özellikle akşam saatlerinde yağışla beraber çakan şimşekler vatandaşları korkuttu.

Peş peşe çakan ve geceyi adeta gündüze çeviren şimşeklerin ilçenin simgesi olan ters lale, İhsaniye Camisi ve evlerle birleşmesi ise ortaya güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sağanak yağışın ilçede 2 gün daha etkili olmasını beklediklerini söylediler.