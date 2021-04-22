Hakkari’de sokakta kalan aileye Kızılay ve valilik yardım etti

Hakkari’de sokakta kalan aileye Kızılay ve valilik yardım etti

Evlerinden çıkan aile, kiralık ev bulamayınca çadırda kalmaya başladı. Valilik ve Kızılay alınan bilgi üzerine aileye yardım etti. Bulunan eve yerleştirilen ailenin, 1 yıllık kira masrafı üstlenildi.

Hakkari’nin Sümbül Mahallesi Şehit Erol Olçok Ortaokulu Caddesi’nde kiraladığı evden yıkılacağı gerekçesi ile çıkan 6 nüfuslu Erdoğan Ailesi, yeni bir ev bulamadı.

Aile, cadde üzerinde çadır kurarak yaşamaya başladı.

Mahallesi Muhtarı ve Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, ailenin durumunu Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Kızılay Hakkari Şubesine haber verdi.

KİRALIK EV ARANDI

Alınan bilgi üzerine aile için çalışmalar başladı. SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve Kızılay Hakkari Derneği Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kent merkezindeki tüm mahalleleri dolaşarak kiralık ev aramaya başladı.

EŞYALAR TAŞINDI

Uygun bir evin bulunması ile kiralanan arabalarla ailenin eşyaları eve taşındı. 1 yıllık kiranın SYDV ve Kızılay tarafından karşılanacağı bildirildi.

“SICAK YEMEK VERECEĞİZ”

SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, valilik olarak hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını belirterek, ailenin her türlü ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, “Aileye sıcak yemek vereceğiz. 1 yıllık kiralarını da SYDV ile birlikte karşılayacağız.” dedi.

“AYNI GÜN AİLEYE EV TEMİN EDİLDİ”

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, şu ifadeleri kullandı:

“Dar gelirli 6 nüfuslu Erdoğan Ailesi, 6 yıldır kira ödemeden bir duyarlı vatandaşın binasında kalıyordu. Evin tahrip olması ve ev sahibinin evi yıkması ile kiralık ev bulamayan aile çadırda kaldı. Bir gün geçmeden SYDV ve Kızılay hemen harekete geçti ve aynı gün aileye ev temin edildi. Bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradan valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkari’de aç ve açıkta aile bırakmayan valiliğimiz, kendini yeniden kanıtlamış oldu.”