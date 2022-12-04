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    Hakkari’de, taziyeye giden minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

    Taziyeye gidenleri taşıyan bir minibüs, saman yüklü kamyonete çarptı. Kazada, 10 kişi yaralandı.
    • 04.12.2022 - 16:20
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    Hakkari’de, taziyeye giden minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dilimli Barajı yakınlarında, taziyeye gidenleri taşıyan minibüs, saman yüklü kamyonete yandan çarptı.

    İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, hastaneye kaldırıldı

    İHA’nın haberine göre; kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hakkari’de, taziyeye giden minibüs kaza yaptı: 10 yaralı #1

    Hakkari’de, taziyeye giden minibüs kaza yaptı: 10 yaralı #2

    Hakkari’de, taziyeye giden minibüs kaza yaptı: 10 yaralı #3

    Hakkari’de, taziyeye giden minibüs kaza yaptı: 10 yaralı #4


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