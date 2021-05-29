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    Hakkari'de terör destekçisi 5 şüpheli gözaltına alındı

    Terör örgütü işbirlikçisi olduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alınmak üzere karakola götürüldü.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 09:32
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    Hakkari'de terör destekçisi 5 şüpheli gözaltına alındı

    Hakkari’de jandarma ekipleri, terör destekçilerine yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, terör örgütü işbirlikçisi olduğu şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

    Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından geçmiş tarihlerde yakalanan/teslim olan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhislerine dayalı olarak çalışma yapıldığı belirtildi.

    5 TERÖR İŞBİRLİKÇİSİ GÖZALTINDA

    Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında, 28 Mayıs 2021 günü Hakkari ili merkez, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü işbirlikçisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde eş zamanlı olarak arama faaliyeti yapılmış ve 5 işbirlikçi şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca Şemdinli ilçesinde 17 Eylül 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 ceset gömülü vaziyette ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

    Hakkari de terör destekçisi 5 şüpheli gözaltına alındı #1

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