Hakkari’de teröristlerin sığınağı bulundu, çok sayıda mühimmat ele geçirildi Jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Operasyonu kapsamında teröristlerin sığınağı bulundu. Operasyonda, 1 AT-4 füze ile 63 roketatar mühimmatının da yer aldığı çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu söz konusu sığınak imha edildi.

AA Mehmetçik, teröristlerin ensesinde… Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz Operasyonu" sürüyor. Teröristlerin sığınağı bulundu Operasyon kapsamında, Kavaklı köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde ana silah deposu olarak kullanılmış sığınak tespit edildi. 1 füze, 63 roketatar PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin bulunduğu depoda, 1 AT-4 füze, 1 M-16 piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mouser piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 63 RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 bixi makineli tüfek mühimmatı, 85 5,56 milimetre çapında mühimmat, 4 savunma tipi el bombası, 7 dinamit, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 11 kilogram EYP düzeneğinde kullanılan patlayıcı madde, 15 metre EYP düzeneğinde kullanılan infilaklı fitil, 6 EYP düzeneğinde kullanılan elektrikli fünye, 12 pil bloğu, 55 metre kablo ve 1 gece görüş dürbünü ele geçirildi. Jandarma kullanılamaz hale getirdi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu malzemeler ve tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.