Hakkari'de ticari aracın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Yüksekova-Van karayolunda ilerleyen motosikletli, ticari aracın arkadan çarpması sonucu olay anında can verdi, arkadaşı ağır yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova-Van karayolunun 8'inci kilometresinde, motosikletiyle ilerleyen Feyzi Taşkın kaza geçirdi.

Motosikletliye, arkadan gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Motosikletli kazada can verdi

Çarpmanın etkisi ile takla atıp kanlar içerisinde kalan motosikletin sürücüsü Feyzi Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada ise motosikletin arkasında bulunan Muzaffer Çelik ise ağır yaralandı.

Araç sürücüsü gözaltına alındı

Çelik, olay yerine çağırılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken araç sürücüsü gözaltına alındı.













