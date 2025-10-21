Abone ol: Google News

Hakkari'de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı

Şemdinli ilçesinde uçuruma düşen kamyon, askeri konvoyda bulunan vinç tarafından kurtarıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 17:29
  • Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kamyon uçuruma yuvarlandı.
  • Askeri konvoydaki vinç kamyonu kurtardı.
  • Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Şans eseri kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, Şemdinli-Derecik kara yolu üzerindeki Bağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plaka bilgisi öğrenilemeyen kamyon, virajı alamayarak uçuruma düştü.

ASKERİ KONVOYDAN MÜDAHALE

Kazayı fark eden askeri konvoy, olay yerine hızla müdahale etti. Konvoyda bulunan askeri vinç, kamyonu profesyonel bir operasyonla bulunduğu yerden çıkardı.

Askerlerin hızlı ve koordineli çalışması, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

3. Sayfa Haberleri