Hakkari'de uyuşturucu bağımlılarına operasyon! Mesken tutulan alanlar denetlendi... Polis ekipleri tarafından faklı noktalarda uyuşturucu içenlere yönelik operasyon düzenlenerek, kaldıkları metruk bina başta olmak üzere tüm alanlar tek tek yıkıldı.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor...

Bu kapsamda yurdun her noktasında uyuşturucu bağımlıları tek tek denetleniyor.

Yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirlerinin önü kesiliyor.

Son dönemlerde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde farklı noktalarda uyuşturucu bağımlıların artması, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Farklı noktalara operasyon düzenlendi

Vatandaşlar tarafından sürekli şikayet haline gelen durumdan dolayı harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 13 ekip toplam 70 polis, ilçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan arazide yer alan yer kuyular, metruk binalar ve daha çok kaldıkları farklı noktalara drone destekli operasyon düzenlendi.

Tehlikeli alanlar yıkıldı

Ekipler tarafından tespit edilen yerler iş makinelerinin de desteğiyle bir bir yıktırıldı.

"Şu an her yerin kontrolünü sağladılar"

Polis ekiplerine yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür eden mahalle sakinlerinden Devrim Aksoy, “Çok güzel bir çalışma oldu. Ekipler ilçenin en büyük sıkıntısı için harekete geçtiler şu an her yerin kontrolünü sağladılar. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)