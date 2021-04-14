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    Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 35 kilogram eroin ele geçirildi

    Yüksekova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 35 kilogram eroin buldu. Bölgede operasyonlar sürüyor.
    • AA
    • 14.04.2021 - 07:26
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 09:00
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    Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 35 kilogram eroin ele geçirildi

    Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

    35 KİLO EROİN BULUNDU

    Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Kale Deresi mevkisinde dün yapılan aramada, çuval içinde paket halinde 35 kilogram eroin bulundu.

    Bölgede operasyonlar sürüyor.

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